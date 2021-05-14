Атаки с воздуха и земли: что сейчас происходит в Израиле и Газе (видео)

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07:38 Сегодня Телеграф

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в Газе будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Воздушная и сухопутная компоненты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после полуночи пятницы, 14 мая, предположительно, начали войсковую операцию против ХАМАС и "Исламского джихада".

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте израильской армии.

"Солдаты воздушных и наземных войск ЦАХАЛ в настоящее время атакуют сектор Газа", - говорится в сообщении, опубликованном в 00:23 пятницы.

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще в четверг вечером заявил, что цель Израиля - добиться результата и сделать это быстро.

"Мы обязаны вернуть спокойствие и безопасность гражданам Израиля. Это начинается и заканчивается с полной поддержки действий наших солдат. У них есть полная поддержка. Я говорю вновь силам безопасности: у вас есть наша полная поддержка, не беспокойтесь, действуйте!", - приводятся слова политика в его Telegram-аккаунте.

Тогда же Нетаньяху подчеркнул: "Мы привлечем новые силы, включая солдат ЦАХАЛа, применим дополнительные средства, проведем массовые аресты. Будет сделано все необходимое, чтобы вернуть спокойствие и порядок во всех городах Израиля".

Ночью Telegram-каналы начали публиковать видео очевидцев. заснявших обстрелов армией Израиля целей в секторе Газа.

Вместе с тем, наземные силы израильской армии по состоянию на утро пятницы не входили в сектор Газа, сообщает телеканал "Sky News Arabia" со ссылкой на источник в палестинских спецслужбах.

"Опровергаю информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор", - заявил официальный представитель ЦАХАЛа Аминадава Эдри.

Также издание "The Times of Israel" сообщает, что обстрелы, которые осуществляет ЦАХАЛ, еще нельзя считать началом сухопутной операции Израиля в секторе Газа.

"Армия обороны Израиля уточняет, что в настоящее время в секторе Газа нет наземных войск ЦАХАЛа", - говорится в заметке.

Издание поясняет, что заявление на английском языке и комментарии официального представителя армии о том, что в Газе есть сухопутные войска ЦАХАЛа, привели к тому, что несколько зарубежных новостных организаций сообщили, что Израиль начал наземное наступление.

"Уточнение: в настоящее время в секторе Газа нет наземных войск ЦАХАЛа. Воздушные и наземные силы ЦАХАЛа наносят удары по целям в секторе Газа", - заявляют теперь в армии.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Израиль, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, ЦАХАЛ, Наземная операция.
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