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Украина договорилась об эвакуации граждан из сектора Газа: подробности

Украина договорилась об эвакуации граждан из сектора Газа: подробности
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Mohammed Salem / Reuters

Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза своих граждан из сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса.

Об этом сообщил на заседании Кабмина Украины в среду, 19 мая, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже договорились с властями Израиля и Палестинской автономии о "зеленом коридоре" для эвакуации, уже отработали организационные вопросы с властью Египта", - сказал Кулеба.

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По его словам, эвакуация будет проведена " в самые краткие сроки путем вывоза наших граждан с территории сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего авиарейса".

Министр отметил, что авиарейс будет осуществлен за счет средств резервного фонда бюджета Украины.

По словам Кулебы, если не произойдет каких-то форс-мажорных событий, то в течение 48 часов эвакуация будет осуществлена.

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При этом он отметил, что в настоящее время на территории сектора Газа находятся ориентировочно 1600 украинцев. Из них 127 уже изъявили желание быть эвакуированными.

При этом, по его словам, с такой просьбой обратились не только украинцы, но и граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС.

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"Посольство Украины в Израиле уже составило списки заинтересованных в эвакуации", - отметил глава МИД.

 Как сообщалось, противостояние израильской армии и  палестинской группировки "ХАМАС" началось в понедельник, 10 мая, и не прекращается до сих пор.

По данным арабского телеканала Аljazeera, по состоянию на 17 мая в секторе Газа погибло почти 200 человек.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Израиль, Эвакуация, Сектор Газа, Конфликт, Граждане, Зеленый коридор, Дмитрий Кулеба.
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