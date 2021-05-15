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Боевики "ДНР" работали так же: на фоне обострения в секторе Газа в Украине вспомнили показательное видео

Боевики "ДНР" работали так же: на фоне обострения в секторе Газа в Украине вспомнили показательное видео
10:39 Сегодня Телеграф

В Украине провели аналогию между тактикой боевиков группировки ДНР на Донбассе и тактикой ведения боя террористов ХАМАС против Израиля.

Как рассказал журналист и блогер, член Трехсторонней контактной группы Денис Казанский, террористы Хамаса бьют ракетами из жилых кварталов Газы по Израилю. А в Украине в 2014 году такую же тактику использовали террористы ДНР.

В подтверждение своих слов он показал кадры из оккупированного Шахтерска, где боевики батальона "Оплот" ведут огонь из жилых кварталов города. Жестокости боевиков нет предела - гаубицы они установили прямо на площади перед кинотеатром Кирова.

 

В сети стали обсуждать видео.

"Прямо за гаубицами - жилые дома и больница. Прилетела бы ответка - был бы хороший сюжет для росТВ", "Скажите пожалуйста почему ватаны такие тупые???", "Преступник национальности не имеет", - пишут в комментариях.

Аналогия войны на Донбассе и Ближнем Востоке

Аналогия войны на Донбассе и Ближнем Востоке

Как сообщал "Телеграф", в ОБСЕ назвали единственный пример, который Украина должна взять с Карабаха.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 315

Все по теме:

Израиль, Боевики, ХАМАС, Донбасс, Ближний Восток, Видео, ВСУ, Война на Донбассе.
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