Боевики "ДНР" работали так же: на фоне обострения в секторе Газа в Украине вспомнили показательное видео

В Украине провели аналогию между тактикой боевиков группировки ДНР на Донбассе и тактикой ведения боя террористов ХАМАС против Израиля.

Как рассказал журналист и блогер, член Трехсторонней контактной группы Денис Казанский, террористы Хамаса бьют ракетами из жилых кварталов Газы по Израилю. А в Украине в 2014 году такую же тактику использовали террористы ДНР.

В подтверждение своих слов он показал кадры из оккупированного Шахтерска, где боевики батальона "Оплот" ведут огонь из жилых кварталов города. Жестокости боевиков нет предела - гаубицы они установили прямо на площади перед кинотеатром Кирова.

Террористы Хамаса бьют ракетами из жилых кварталов Газы по Израилю. А в Украине в 2014 году такую же тактику использовали террористы ДНР. На этих кадрах боевики батальона "Оплот" ведут огонь из жилых кварталах Шахтерска. Гаубицы установлены на площади перед кинотеатром Кирова pic.twitter.com/65B6ybxa78 — Денис Казанський (@den_kazansky) May 15, 2021

В сети стали обсуждать видео.

"Прямо за гаубицами - жилые дома и больница. Прилетела бы ответка - был бы хороший сюжет для росТВ", "Скажите пожалуйста почему ватаны такие тупые???", "Преступник национальности не имеет", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", в ОБСЕ назвали единственный пример, который Украина должна взять с Карабаха.