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Среда, 20.01.2021
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В ОБСЕ назвали единственный пример, который Украина должна взять с Карабаха
В ОБСЕ назвали единственный пример, который Украина должна взять с Карабаха

В ОБСЕ назвали единственный пример, который Украина должна взять с Карабаха

В ОБСЕ назвали единственный пример, который Украина должна взять с Карабаха
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф фото: Европейская правда/Анн Линде

Украине необходимо поучиться на примере военного конфликта в Нагорном Карабахе, в котором Азербайджан никогда не оставлял идею возвращения под свое "крыло" спорного региона.

Такое мнение в интервью "Европейской правде" озвучила председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.

"Посмотрите на Нагорный Карабах. Он (конфликт, - Авт.) был замороженным, но Азербайджан никогда не оставлял идею возвращения этого региона – и наконец вернул его", - объяснила она.

По словам председателя ОБСЕ, украинцы должны перенять этот пример, правда. с одним "но". 

"Может ли это быть примером для Украины? "Да" – в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить", - отметила Линде, добавив, что именно по этой причине по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, когда может возобновиться война в Карабахе.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Крым, Нагорный Карабах, Карабах, Донбасс, Анн Линде.
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