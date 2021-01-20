В ОБСЕ назвали единственный пример, который Украина должна взять с Карабаха

Украине необходимо поучиться на примере военного конфликта в Нагорном Карабахе, в котором Азербайджан никогда не оставлял идею возвращения под свое "крыло" спорного региона.

Такое мнение в интервью "Европейской правде" озвучила председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.

"Посмотрите на Нагорный Карабах. Он (конфликт, - Авт.) был замороженным, но Азербайджан никогда не оставлял идею возвращения этого региона – и наконец вернул его", - объяснила она.

По словам председателя ОБСЕ, украинцы должны перенять этот пример, правда. с одним "но".

"Может ли это быть примером для Украины? "Да" – в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить", - отметила Линде, добавив, что именно по этой причине по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, когда может возобновиться война в Карабахе.