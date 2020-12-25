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Мира не было и не будет: стало известно, когда может возобновиться война в Карабахе

Мира не было и не будет: стало известно, когда может возобновиться война в Карабахе
01:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Армения с Азербайджаном могут снова начать войну за Нагорный Карабах уже в 2021 году и им в этом могут помочь Турция с Россией.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

По его словам, активизация боевых действий на Южном Кавказе уже произошла, даже после объявленного перемирия. "Мира как такового там точно не было и не будет", - отмечает эксперт.

Причиной тому стало то, что Азербайджан своей задачи до конца не выполнил и продолжит давить на Армению, в том числе, с применением вооруженных сил. А Армения в свою очередь считает себя несправедливо побежденной в этой войне. "Реваншистские настроения будут нарастать, особенно, если премьер Пашинян уйдет в отставку. Следующий глава армянского правительства, скорее всего, будет заявлять о "необходимости восстановления территориальной целостности", о важности вернуть контроль за Нагорным Карабахом", - утверждает Березовец.

Он уверен, что боевые действия и провокации будут случаться регулярно, а открытая война, которую Азербайджан устроил осенью, может возникнуть в течение 2021 года.

Со свое стороны Турция будет подталкивать Азербайджан к равитию конфликта, поскольку она намерена зайти на Кавказ еще плотнее. "Уверен, что вскоре мы увидим еще более тесные связи Турции с Грузией, в том числе по линии сотрудничества в ракурсе НАТО (куда Грузия вступит, похоже, раньше Украины)", - говорит политический консультант.

В то же время у РФ нет возможностей, чтобы достойно противостоять усилению влияния Турции в регионе. Поэтому президент России Владимир Путин будет делать вид, что все согласовано, хотя это не так. России будет готовить смену режима в Армении, чтобы власть заняло белее пророссийское правительство. Таким образом Кремль сможет укрепить свои позиции.

Больше по теме читайте в материале на "Телеграфе": Зеленский понял, что не договорится с Путиным и почему Ермак сбежит из Украины - политический консультант дал ответ.

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Все по теме:

Турция, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Тарас Березовец, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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