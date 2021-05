После новой смертельной стычки Израиля и Палестины в дело решили вмешаться США

На фоне масштабной операции Израиля против ХАМАС произошли столкновения между палестинцами и военными ЦАХАЛА. В частности, в районе Рамаллы, Наблуса сотни палестинцев вышли на протесты из-за действий Израиля в Секторе Газа.

Об этом сообщает ВВС.

Израильские силы использовали слезоточивый газ, резиновые пули и огонь против протестующих, а палестинцы бросали бомбы с зажигательной смесью и камни.

Как минимум 10 палестинцев были убиты израильскими солдатами. Еще один палестинец был застрелен, когда пытался нанести удар солдату на военной позиции. Сотни были ранены.

Как отмечает АР, эти протесты стали самыми масштабными за последние годы.

Учитывая обострение израильско-палестинского конфликта, Заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибыл в Тель-Авив для консультаций по палестино-израильскому урегулированию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 14 мая, на официальной странице посольства США в Иерусалиме в Twitter.

Dep Asst Secretary for Israel & Palestinian Affairs Hady Amr arrived to TLV today to reinforce the need to work toward a sustainable calm, recognizing Israel’s right to self-defense. Israelis and Palestinians deserve equal measures of freedom, security, dignity and prosperity. pic.twitter.com/zyE6Ucp80P