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После новой смертельной стычки Израиля и Палестины в дело решили вмешаться США

После новой смертельной стычки Израиля и Палестины в дело решили вмешаться США
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф

На фоне масштабной операции Израиля против ХАМАС произошли столкновения между палестинцами и военными ЦАХАЛА. В частности, в районе Рамаллы, Наблуса сотни палестинцев вышли на протесты из-за действий Израиля в Секторе Газа.

Об этом сообщает ВВС.

Израильские силы использовали слезоточивый газ, резиновые пули и огонь против протестующих, а палестинцы бросали бомбы с зажигательной смесью и камни.

Как минимум 10 палестинцев были убиты израильскими солдатами. Еще один палестинец был застрелен, когда пытался нанести удар солдату на военной позиции. Сотни были ранены.

Протесты палестинцевКак отмечает АР, эти протесты стали самыми масштабными за последние годы.

Учитывая обострение израильско-палестинского конфликта, Заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибыл в Тель-Авив для консультаций по палестино-израильскому урегулированию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 14 мая, на официальной странице посольства США в Иерусалиме в Twitter.

"Хади Амр прибыл в Тель-Авив, чтобы подтвердить необходимость [совместной] работы в целях установления устойчивого мира с учетом права Израиля на самооборону. Израильтяне и палестинцы в равной мере заслуживают свободы, безопасности, достоинства и процветания", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", воздушная и сухопутная компоненты Армии обороны Израиля после полуночи пятницы начали военную операцию против ХАМАС и "Исламского джихада".

Также власти Израиля наглядно изложили хронику боев и причину вспыхнувшего конфликта.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

США, Израиль, Палестина, Жертвы, Протесты, ХАМАС, ЦАХАЛ.
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