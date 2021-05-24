К ЧП с Ryanair в Минске приплели Израиль и ХАМАС: в Беларуси высказались о причинах принудительной посадки

Власти Беларуси утверждают, что причиной принудительной посадки в аэропорту Минска следовавшего из Афин в Вильнюс пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая была угроза взорвать воздушное судно над столицей Литвы, а "солдаты ХАМАС" якобы требовали от Европейского Союза прекратить поддержку действий Израиля.

Об этом в понедельник заявили в Департаменте Минтранса Беларуси, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Так, в Департаменте Минтранса утверждаеют, что "авторы сообщения о самолете Ryanair, поступившего в аэропорт Минска, грозили взорвать бомбу над Вильнюсом".

"Угрожавшие взорвать самолет Ryanair над Вильнюсом требовали в письме от ЕС прекратить поддерживать действия Израиля", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в Минтрансе Беларуси со ссылкой на расшифровку переговоров белорусского диспетчера с экипажем самолета Ryanair говорят, что "давления на принятие решения (о изменении маршрута и посадке в белорусском аэропорту – ред.) со стороны Минска не было".

Видео с пресс-конференции представителей Минтранса Беларуси опубликовал Telegram-канал "NEXTA Live":

Как сообщалось, после того, как власти Беларуси под выдуманным предлогом принудительно посадили следовавший из Афин в Вильнюс пассажирский самолет и схватили летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича, политики в США и ряде стран Европейского Союза предлагают запретить полеты над этой страной, а некоторые – и принимать летящие из нее воздушные суда.