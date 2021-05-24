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К ЧП с Ryanair в Минске приплели Израиль и ХАМАС: в Беларуси высказались о причинах принудительной посадки

К ЧП с Ryanair в Минске приплели Израиль и ХАМАС: в Беларуси высказались о причинах принудительной посадки
17:16 Сегодня Телеграф ЕРА/UPG

Власти Беларуси утверждают, что причиной принудительной посадки в аэропорту Минска следовавшего из Афин в Вильнюс пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая была угроза взорвать воздушное судно над столицей Литвы, а "солдаты ХАМАС" якобы требовали от Европейского Союза прекратить поддержку действий Израиля.

Об этом в понедельник заявили в Департаменте Минтранса Беларуси, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Так, в Департаменте Минтранса утверждаеют, что "авторы сообщения о самолете Ryanair, поступившего в аэропорт Минска, грозили взорвать бомбу над Вильнюсом".

"Угрожавшие взорвать самолет Ryanair над Вильнюсом требовали в письме от ЕС прекратить поддерживать действия Израиля", - говорится в сообщении.

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Помимо этого, в Минтрансе Беларуси со ссылкой на расшифровку переговоров белорусского диспетчера с экипажем самолета Ryanair говорят, что "давления на принятие решения (о изменении маршрута и посадке в белорусском аэропорту – ред.) со стороны Минска не было".

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 Видео с пресс-конференции представителей Минтранса Беларуси опубликовал Telegram-канал "NEXTA Live":

Как сообщалось, после того, как власти Беларуси под выдуманным предлогом принудительно посадили следовавший из Афин в Вильнюс пассажирский самолет и схватили летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича, политики в США и ряде стран Европейского Союза предлагают запретить полеты над этой страной, а некоторые – и принимать летящие из нее воздушные суда.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

ЕС, Беларусь, Израиль, Бомба, Самолет, Угрозы, Минтранс, Вильнюс.
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