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"Мы видели истребитель, а потом нас держали взаперти 6 часов": пассажиры рейса Ryanair рассказали о пережитом в Беларуси (видео)

"Мы видели истребитель, а потом нас держали взаперти 6 часов": пассажиры рейса Ryanair рассказали о пережитом в Беларуси (видео)
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф

Пассажиры следовавшего из Афин в Вильнюс пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая власти Беларуси принудительно посадили в Минске, рассказали, что видели в иллюминаторы белорусский истребитель, а также о том, что с ними происходило после посадки.

Видео общения пассажиров с журналистами в аэропорту Вильнюса опубликовал в понедельник, 23 мая, официальный канал Deutsche Welle в соцсети Twitter.

По словам одного из пассажиров, когда самолет приземлился в аэропорту Минска, находившиеся на борту люди ничего не знали. Их вывели по темному тоннелю, где людям с детьми на руках пришлось стоять около часа, а позже удерживали около шести часов.

"Тогда действительно понимаешь, насколько ты близок к тому, что нельзя назвать ни свободой, ни демократией", - сказал он.

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Другой пассажир рассказал, что возле приземлившегося самолета находились три пожарные машины и около полусотни человек – бойцы белорусского ОМОНа и "какие-то офицеры".

"Было очевидно, что все это было инсценировано", - рассказал молодой человек.

Он также рассказал, что перед посадкой схваченный белорусскими силовиками оппозиционный журналист Роман Протасевич уже догадался, что происходит, и передал свои вещи своей девушке в надежде на то, что ее не схватят, однако ошибся: девушка также не появилась на борту самолета. Когда он вылетал из Минска.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 235

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Беларусь, Самолет, Пассажиры, Ryanair, Впечатления, Роман Протасевич.
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