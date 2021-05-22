Израиль и сектор Газа подсчитали ущерб от последнего обострения

Израиль и сектор Газа подсчитали ущерб от недавних ракетных обстрелов и авиаударов.

Об этом пишет NEWSru.co.il.

По информации министерства труда и жилищного строительства Газы, за 10 дней вооруженного конфликта Израиль нанес ущерба на 150 миллионов долларов (4,1 млрд. грн.).

Указывается, что авиаударами были полностью разрушены 2 тысячи домов и еще 15 тысяч получили повреждения.

Также пострадали четыре мечети, полицейские участки и большинство помещений в промзоне Газы.

Израиль же оценил ущерб от ракетных ударов ХАМАСа в 250 миллионов шекелей (2,1 млрд грн).

По оценкам властей, по всему Израилю повреждены более 1,8 тысяч квартир и более 1,7 тысяч автомобилей. Эта оценка не включает в себя иски от семей, которые покинули свои дома в начале обострения и еще не вернулись.

Как сообщалось ранее, новый виток противостояния между Израилем и ХАМАС начался 10 мая, а закончился подписанием перемирия в ночь на 21 мая.

В Секторе Газа достигнутое соглашение посчитали своей победой и по этому случаю даже запустили фейерверки. В Израиле же восприняли его без энтузиазма.