После скандала с Ryanair в минском аэропорту прогремело новое ЧП: детали

В Беларуси в аэропорту "Минск", после недавнего задержания бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, случилось еще одно ЧП.

Как сообщает KP.by, на сей раз был задержан самолет Минск-Франкфурт.

Согласно данным пресс-службы аэропорта, пришло еще одно сообщение о "заминированном" самолете.

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт", - говорится в сообщении.

Планировалось, что самолет вылетит в 14:20, однако после сообщения, посадку на самолет приостановили.

Спецслужбы проводят досмотр вещей и самого авиасудна.

Как сообщалось ранее, перехват самолета, на котором летел Протасевич, вызвал возмущение в правительствах многих стран. США и страны ЕС уже заявили, что это будет иметь серьезные последствия.

Пассажиры задержанного рейса рассказали о том, как это все происходило и назвали инцидент "явной инсценировкой".