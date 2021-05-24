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Государственный терроризм: чем Запад угрожает Лукашенко после угона самолета Ryanair и задержания Протасевича

Государственный терроризм: чем Запад угрожает Лукашенко после угона самолета Ryanair и задержания Протасевича
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 23 мая, Беларусь принудила самолет авиакомпании Ryanair, выполняющий рейс между Афинами и Вильнюсом, совершить посадку в Минске.  На борту самолета находился антиправительственный активист, бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали, как только самолет приземлился.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эту белорусскую операцию "угоном самолета", передает Politico.

Вечером того же дня Урсула фон дер Ляйен, требуя освободить активиста, заявила в своем сообщении в Твитере: "Возмутительное и незаконное поведение режима в Беларуси будет иметь последствия".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал этот инцидент "беспрецедентным актом государственного терроризма", который не может остаться безнаказанным.

Лидеры ЕС обсудят этот случай на саммите в понедельник, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, также подчеркнув, что инцидент не останется без последствий. Его представитель сказал, что главы государств и правительств рассмотрят ряд возможных карательных мер против Александра Лукашенко и его правительства, помимо введения дополнительных санкций и призыва к расследованию со стороны Международной организации гражданской авиации.

Такие шаги могут включать запрет на посадку в аэропортах ЕС государственной белорусской национальной авиакомпании "Белавиа"; приостановление всех полетов авиакомпаний ЕС через воздушное пространство Беларуси; приостановление всего транзита, включая наземный транзит из Беларуси в ЕС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: "Соединенные Штаты решительно осуждают принудительное изменение направления полета между двумя странами-членами ЕС и последующий арест журналиста Романа Протасевича в Минске". И добавил: "Мы требуем его немедленного освобождения".

"Этот шокирующий акт, - передает слова Блинкена издание Axios, - совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, включая граждан США. Первоначальные сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использовании белорусских военных самолетов для сопровождения борта вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования".

Официальное белорусское информационное агентство Белта сообщило, что самолет был перенаправлен на посадку, но не упомянуло об аресте белорусского активиста. Однако СМИ уточнило, что приказ на посадку самолета дал Лукашенко.

В заявлении Ryanair говорится, что летный экипаж был уведомлен авиадиспетчерской службой в Беларуси "о потенциальной угрозе безопасности на борту, и получил указание перенаправить борт в ближайший аэропорт в Минске".

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал это "беспрецедентным событием" и заявил, что "за этой отвратительной выходкой стоит белорусский режим".

Министерство иностранных дел Греции выступило с заявлением, в котором принудительная посадка была названа "государственным угоном", что "поставило под угрозу жизни всех пассажиров на борту".

"Принудительная посадка коммерческого самолета с целью задержания журналиста - беспрецедентный, шокирующий акт", - написал в Twitter премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. "Завтрашний EUCO [Европейский совет] должен рассмотреть необходимость усиления давления на Беларусь".

BBC в своей статье "Западные державы возмущены обвинением Беларуси в угоне самолета" добавляет, что самолет должен был приземлиться в Вильнюсе, но на момент разворота в сторону Минска все еще находился в воздушном пространстве Беларуси.

Арест Романа Протасевича вызвал всеобщее международное возмущение, но будет ли это отражено в действиях против Беларуси? Некоторые лидеры, в том числе премьер-министр Польши, уже призвали ввести новые санкции в отношении авторитарного правительства президента Лукашенко.

Восемь председателей комитетов по иностранным делам из Великобритании, США и ЕС заявили, что полеты в Беларусь и над Беларусью должны быть запрещены за выходку правительства, и назвали это актом пиратства.

Некоторые официальные лица даже предположили, что могут запретить въезд автомобилей и грузовиков из Беларуси в ЕС. Лукашенко продемонстрировал, насколько далеко он готов зайти в подавлении оппозиции после спорных выборов в прошлом году. Теперь ЕС должен решить, какую цену он готов заставить заплатить президента Беларуси.

На сайте  CNN размещена статья, в которой рассказывается, что существуют опасения, не было ли  предупреждение об опасности на борту, которое сейчас лежит в основе инцидента,  сфабриковано властями Беларуси?  Некоторые страны охарактеризовали инцидент как санкционированный государством угон самолета.

Причина, по которой самолет внезапно изменил курс, зависит от того, кому верить. Ryanair сообщает, что его экипаж был "уведомлен УВД Беларуси о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил указание совершить посадку в ближайший аэропорт, Минск".

Белорусские власти заявляют, что именно капитан воздушного судна "принял решение приземлиться на запасном аэродроме "Минск-2".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Twitter: "Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и ВСЕХ пассажиров".

 

 
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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

Оппозиция, Беларусь, Лукашенко, Арест, Угон самолета, Роман Протасевич, NEXTA.
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