"Не идет речи о Крыме": Зеленский рассказал, какой новый формат переговоров нужен Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает целесообразным создание еще одного формата переговоров для завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зеленский считает, что новый формат мог бы включить в себя переговоры "нормандской четверки", а также затрагивать не только тему Донбасса, но и Крыма и "Северного потока 2".

"В Нормандском формате не идет речь ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности", - сказал он.

Зеленский уже высказывался об идее создать еще один формат переговоров и предлагал подключить к ним такие страны, как США, Великобританию и Канаду. Это, по его мнению, помогло бы быстрее закончить войну.

Как сообщалось ранее, 23 августа в Украине состоится саммит "Крымской платформы".