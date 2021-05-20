Президент назвал дату саммита "Крымской платформы" и рассказал о "высоких" гостях

23 августа в Украине пройдет саммит по "Крымской платформе". На котором рассмотрят стратегию деоккупации крымского полуострова.

Об этом 20 мая рассказал украинский президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции.

По предоставленным данным саммит пройдет в Киеве в Конгресно-виставковом центре "Парковый".

"Будет много представителей многих стран, будут важные документы, подписанные на этой платформе, приглашены президенты, премьер-министры, главы церков других стран, спикеры, министры заграничных дел. В целом у нас будет примерно 30 стран представленные во время празднования 30-летия независимой Украины.", — сказал Зеленский.

Напомним, что 20 октября Зеленский сообщил о создании "Крымской платформы".

22 октября лидер крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев рассказал о преимуществах и возможностях "Крымской платформы".

В то же время народные избранники Украины провдут консультации в странах-союзниках, чтобы привлечь их к участию в международном саммите "Крымская платформа".