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Украина готовит "колоссальный имиджевый удар по России" из-за Крыма: что известно

Украина готовит "колоссальный имиджевый удар по России" из-за Крыма: что известно
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф

Народные избранники Украины намереваются провести консультации со странами-союзниками и партнерами, чтобы привлечь их к участию в международном саммите "Крымская платформа".

Об этом в рамках антипутинской акции в Берлине 3 апреля по видеосвязи заявил замглавы Меджлиса, нардеп Ахтем Чийгоз, сообщает "Укринформ".

Сейчас, подчеркивает Чийгоз, важным является убедить лидеров Германии, Франции, США, Канады присоединиться к саммиту "Крымская платформа", который пройдет 23 августа 2021 года.

Участие таких влиятельных государств в саммите позволило бы странам, на которые РФ оказывает давление, более решительно противостоять ей, и обсудить стратегию возвращения России в рамки международного права.

По оценкам народного депутата, это будет "колоссальным имиджевый ударом для России на международном уровне" и ослабит ее изнутри.

"Крымская платформа" - проект Украины, направленный на привлечение внимания международного сообщества к аннексии Крыма и его возвращения Украине.

Как утверждают в МИД нашего государства, ряд стран уже согласовали свое участие в саммите "Крымской платформы", но поскольку РФ объявила ее угрозой, полный список решено пока не оглашать. Однако о своей поддержке уже публично объявил президент Совета ЕС Шарль Мишель.

О своей поддержке «Крымской платформе» высказался и президент Польши Анджей Дуда. Он заверил, что приедет на саммит летом.

Также инициативу поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Россия, Крым, Ахтем Чийгоз, Крымская платворма.
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