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Президент Польши решил поддержать инициативу Зеленского по Крыму: что известно

Президент Польши решил поддержать инициативу Зеленского по Крыму: что известно
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" в августе этого года. 

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

"Президент пригласил меня к себе в Украину в августе этого года. Очевидно, приглашение будет принято", - сказал Дуда. 

Помимо того, Дуда отметил, что в июне на саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта по вступлению Украины в Альянс. 

Крымская платформа - новый консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является возвращение Крыма Украине. 

Задачи платформы заключаются в придании стратегического видения международной политики по Крыму, консолидации внимания и ресурсов международного сообщества на крымском направлении.

Первый саммит в этом формате состоится 23 августа этого года. 

Как сообщалось ранее, Зеленский 3 мая посетил Варшаву, где встретился с президентом Польши и подписал совместную декларацию с лидерами других стран ЕС

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Крымская платформа.
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