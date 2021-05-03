Президент Польши решил поддержать инициативу Зеленского по Крыму: что известно

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" в августе этого года.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент пригласил меня к себе в Украину в августе этого года. Очевидно, приглашение будет принято", - сказал Дуда.

Помимо того, Дуда отметил, что в июне на саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта по вступлению Украины в Альянс.

Крымская платформа - новый консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является возвращение Крыма Украине.

Задачи платформы заключаются в придании стратегического видения международной политики по Крыму, консолидации внимания и ресурсов международного сообщества на крымском направлении.

Первый саммит в этом формате состоится 23 августа этого года.

Как сообщалось ранее, Зеленский 3 мая посетил Варшаву, где встретился с президентом Польши и подписал совместную декларацию с лидерами других стран ЕС.