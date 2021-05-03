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Понедельник, 03.05.2021
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В условиях угроз для общей безопасности: Зеленский в Варшаве подписал важный документ с лидерами стран ЕС

В условиях угроз для общей безопасности: Зеленский в Варшаве подписал важный документ с лидерами стран ЕС
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 мая, посетил Польшу, где принял участие в мероприятиях, посвященных 230-летию принятия первой Конституции Речи Посполитой. 

Как сообщается на сайте Офиса президента, там он подписал совместную декларацию вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. 

В заявлении указывается, что лидеры стран выразили уверенность, что успех общего наследия и общего дома заключается в том, чтобы Европа строилась на фундаментальных ценностях, среди которых свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Кроме того, Европе стоит быть открытой для всех стран, разделяющих соответствующие убеждения. 

"Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", - сказано в сообщении. 

Больше о том, чего ждать от визита Зеленского в Польшу, читайте в материале Телеграф: Долгожданное событие: какие возможности открывает перед Украиной визит Зеленского в Польшу.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия, Владимир Зеленский.
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