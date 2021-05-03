Долгожданное событие: какие возможности открывает перед Украиной визит Зеленского в Польшу

В понедельник, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский, который настойчиво ищет встречи с президентом России Владимиром Путиным, осуществит визит в Польшу, где ожидает его встреча с польским коллегой Анджеем Дудой.

Важность этого события проанализировал для «Телеграфа» руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.

«Визит президента Украины в Польшу - долгожданное событие. Во-первых, это, наконец, выполнение европейского курса Украины, закрепленного в Конституции. Во-вторых, сигнал подтверждения важности Польши во внешней политике Украины - и как близкого соседа, и дружеской страны, и как надежного партнёра. В-третьих, соучастие в мероприятиях Литвы, Латвии и Эстонии - прекрасная возможность для президента Украины увидеться с главами других, таких же дружеских и партнерских стран», - поясняет Игорь Соловей.

По его мнению, даже сам повод для визита - в рамках праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой - прекрасный знак европейскости Украины.

«Ведь это и наша совместная с Польшей история, - отмечает эксперт. - И есть возможность не только подтвердить свой курс, а, возможно, сделать более стратегические заявления в ходе дискуссионной панели на тему будущего Европы. Во время её президенты совместно будут вести разговор о Европе, наследии прошлого, общем историческом опыте и нынешнем сотрудничестве, единстве ценностей и общем видении Европы в контексте событий, происходящих на континенте. Таким образом, визит в Польшу предоставляет много возможностей. Посмотрим, насколько Владимир Зеленский ими воспользуется».

Как сообщал «Телеграф», премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывал на 26 апреля экстренное заседание глав правительств "Вишеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) из-за поведения России.

Также «Телеграф» писал, что Польша значительно ослабляет карантинные ограничения в стране с субботы, 1 мая.

Кроме того, стало известно, что украинские трудовые мигранты в Польше все реже планируют возвращаться оттуда на родину.