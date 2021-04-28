Польша значительно ослабляет карантин: какие ограничения снимут с 1 мая

Западный сосед Украины Польша значительно ослабляет карантинные ограничения в стране с субботы, 1 мая. Запреты будут сниматься в течении всего месяца.

Об этом в среду, 28 апреля, заявил премьер-министр Матеуш Моравецки, сообщает pap.pl.

"Мы знаем, что вирус не исчезнет в одночасье. Мы должны подойти к размораживанию с терпением и смирением" – заявил политик.

Первые ослабления наступят уже 1 мая. Будут открыты спортивные сооружения, с максимальной вместимостью в 50 человек, а также крытые спортивные сооружения и бассейны для организованных групп детей и молодежи (при 50% заполняемости).

Уже 4 мая откроются торговые центры, строительные и мебельные магазины. Будут работать музеи и художественные галереи. Дети1-3 классов начальных школ перейдут на учебу в стационарном режиме. Лимит людей в церкви будет составлять один человек на 15 м.кв.

В День памяти жертв Второй мировой 8 мая, откроются отели в санитарном режиме. Через неделю, 15 мая, начнут работать летние площадки в ресторанах и кафе. В этот же день разрешено будет ходить без маски на открытом пространстве

А 29 мая, заведения общепита смогут принимать клиентов и внутри, правда при заполняемости не более 50%. Будет дано добро на проведение причастий и даже свадеб; заработают театры (не более 50% мест). Откроются тренажерные залы, фитнес-клубы и солярии (с определенным лимитом посетителей). В этот же день ученики всех классов будут переведены на стационарные условия обучения.

Напомним, Кабмин принял решение не вводить усиленные ограничения на Пасху и майские праздники в Украине.