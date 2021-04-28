Кабмин принял окончательное решение по карантину на майские праздники

Кабинет министров Украины принял решение не вводить усиленные ограничения на Пасху и майские праздники в Украине.

Об этом 28 апреля в своем Телграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам карантин не будет усилен, но будут усилены меры по контролю за соблюдением установленных ранее ограничений.

Имеется ввиду соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Также он призвал придерживаться противоэпидемических норм и праздновать все предстоящие праздники дома.

Напомним, что в столице Украины с 1 мая ослабят карантинные ограничения, введенные в связи со сложной ситуацией с заболеваемостью "короной" в регионе.

На 28 апреля в стране более 9,5 тыс. человек заболели COVID-19, выздороветь напротив, удалось более 20 тыс. гражданам.