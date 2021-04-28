Киев ослабляет карантин на майские праздники, но ряд ограничений еще останутся

Киев с 1 мая ослабляет противоэпидемические мероприятия, введенные в связи со сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом Covid-19.

Об этом заявил в среду, 28 апреля, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы из "красной зоны", - сказал Кличко.

Он также рассказал, что возобновит работу в Киеве с 1 мая:

весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм);

заведения торговли;

торгово-развлекательные центры;

рынки;

ярмарки;

заведения общепита;

спортивные залы и фитнес-центры;

Центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

Помимо этого, 5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

"Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год", - добавил Кличко.

Вместе с тем, контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен: "будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны".

Как сообщалось, украинские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 9 590 новых случаев заражения коронавирусом. При этом больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве - 1070.