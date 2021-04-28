Выздоровевших вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине 28 апреля

Украинские медики за прошедший день внесли в базу 9 590 человек с коронавирусом. При том, что вылечились более 20 тысяч пациентов.
Об этом 28 апреля говорится в отчете СНБО.
По его данным в стране:
попали в больницы 3623 человека,
С момента начала пандемии в Украине умерли более 43 тысяч граждан, заболели более 2 миллионов, а вылечились только 1,6 миллиона.
Топ областей страны с наивысшим уровнем заболевших за день:
При этом с начала вакцинации в стране ее прошли чуть более 558 тысяч человек.
Напомним, что ранее доктор Комаровский дал совет, о том, как не получить осложнений после коронавируса.