Выздоровевших вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине 28 апреля

Украинские медики за прошедший день внесли в базу 9 590 человек с коронавирусом. При том, что вылечились более 20 тысяч пациентов.

Об этом 28 апреля говорится в отчете СНБО.

По его данным в стране:

ушли из жизни 441 пациент,

20 062 вылечились,

попали в больницы 3623 человека,

99 112 украинцев прошли ковид-тест.

С момента начала пандемии в Украине умерли более 43 тысяч граждан, заболели более 2 миллионов, а вылечились только 1,6 миллиона.

Топ областей страны с наивысшим уровнем заболевших за день:

в Киеве 1070 граждан,

на Харьковщине 818,

811 COVID-больных в Донецкой области,

584 подхвативших корону в Днепропетровской области,

на Львовщине заразились 530 жителей.

При этом с начала вакцинации в стране ее прошли чуть более 558 тысяч человек.

Напомним, что ранее доктор Комаровский дал совет, о том, как не получить осложнений после коронавируса.