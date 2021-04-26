"Когда нужно применять тяжелую артиллерию?": Доктор Комаровский рассказал, как избежать осложнений от коронавируса

Увы, но тема коронавируса продолжает оставаться актуальной. Поэтому известный украински врач Евгений Комаровский не перестает делиться со своими подписчиками информацией о лечении и профилактике вируса.

На своей странице в Инстаграме он также часто публикует ответы на вопросы, которые интересуют его читателей.

Один из подписчиков Евгения Олеговича поинтересовался, какие есть особенности при самолечении коронавирусной инфекции, и вообще, как не допустить развития осложнений при коронавирусе, чтобы не загреметь потом с ними в больницу.

Доктор Комаровский сообщил, что очень важно не допустить сгущения крови. То есть не доводить до дефицита жидкости в организме и своевременно реагировать на повышение температуры — много пить, следить за температурой и влажностью воздуха в помещении, где вы находитесь, и принимать жаропонижающие. Это главное из того, что можно сделать в домашних условиях, чтобы не допустить ситуации, когда человеку потребуется госпитализация.

А что касается применения каких-либо препаратов, то это не имеет отношения к самолечению.

"Я не имею права рекомендовать вам какие-то препараты — антикоагулянты, стероиды… Вы что, будете их сами себе подбирать? С моей стороны это будет некорректно — давать такие советы" - добавил Комаровский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Олегович обозначил главные симптомы COVID-19, при которых показано лечение в больнице.