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Украина может получить ПДЧ в НАТО: озвучен прогноз по эпохальному визиту Байдена в Европу

Украина может получить ПДЧ в НАТО: озвучен прогноз по эпохальному визиту Байдена в Европу
07:34 Сегодня Телеграф

С дня инаугурации президента США Джо Байдена прошло чуть более 100 дней. О достижениях Байдена в статусе президента «Телеграфу» рассказал политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан

«Байдену за 100 дней удалось достичь ряда важных вещей. Во-первых, он перевыполнил свое обещание о серьезном увеличении темпов вакцинации. В конце марта, во время своей первой официальной пресс-конференции, глава Белого дома сообщил, что к его первым 100 дням президентства американцам сделают 200 млн прививок от коронавирусной инфекции, а не 100 млн, как обещал в статусе кандидата в президенты. 21 апреля эта цель была достигнута. Во-вторых, Байден сумел возобновить почти разрушенные Трампом традиционные союзы США в Европе и Азии. В-третьих, вернул американцам уверенность в завтрашнем дне, а миру - уважение к Америке. А главное, он уже утвердился в качестве лидера Свободного мира. И так выглядит, что это лишь начало», - подчеркивает Вадим Трюхан.

По его мнению, особенно важным станет первое европейское турне главы Белого дома 11-14 июня, во время которого он будет участвовать в саммите G7 в Лондоне и в саммите НАТО в Брюсселе, а также в саммите ЕС-США там же.

«Сейчас ещё рано делать прогнозы, но это турне может стать эпохальным, - считает Вадим Трюхан. - В том числе нельзя исключать предоставления Украине ПДЧ (План действий по членству в НАТО) на саммите Североатлантического альянса, и/или статуса страны - главного союзника США вне рамок НАТО (US major non-NATO ally)».

Не исключено, что позже Джо Байден может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но точная дата и место проведения американо-российских переговоров пока не определены.

Об опасности встречи президентов США и РФ для Украины «Телеграфу» рассказал эксперт ОО «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, США, НАТО, Джо Байден, Вадим Трохан, ПДЧ НАТО.
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