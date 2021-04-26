В Кремле рассказали, когда состоится встреча Путина и Байдена

Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина планируется на летние месяцы, точная дата и место проведения пока не определены.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Речь действительно идет, скажем, так, в общем о летних месяцах, но дата не определена и, конечно, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - уточнил он.

При этом Песков не подтвердил 15-16 июня, о которых сообщали СМИ, называя эти даты – датами возможной встречи двух лидеров.

Отметим, что последний конект Путина и Байдена был для первого неудачным. Телефонный разговор президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину состоялся 13 апреля. Уже 15 апреля Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. В нем также шла речь о высылке 10 российских дипломатов из США. После этого в России заговорили о готовящемся "решительном отпоре" и с "ответкой" не стали медлить, и 16 апреля объявили о высылке из страны 10 американских дипломатов.

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин предлагал Байдену встретиться в прямом эфире после того, как тот назвал его "убийцей". Байден отказал, сославшись на занятость.