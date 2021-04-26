Байден собрался на саммит НАТО в Европу: чего ждать России и Украине

По данным Белого дома, президент США Джо Байден летом совершит свои первые зарубежные визиты. Он примет участие в саммите G7 («Большой Семерки») в Корнуолле, Великобритания, который пройдет с 11 по 13 июня. А после отправится в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО, намеченном на 14 июня. Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк оценил для «Телеграфа» выбор первых зарубежных визитов 46-го главы Белого дома.

Анатолий Октисюк напомнил, что Британия - традиционный союзник США. Один из главных европейских союзников Штатов. В том числе - касательно сдерживания РФ.

«Великобритания – лидер по сдерживанию российского влияния в Европе. Да и вообще вся эта англосаксонская коалиция – США, Британия, Канада – активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Как и страны Восточной Европы (Польша, Балтия), частично - Скандинавия. Есть много вопросов касательно России и не только, которые, думаю, будут проработаны на саммитах G7 и НАТО. Вполне логично, что Джо Байден выбрал именно этим мероприятия, которые проходят одно за другим, для своих первых зарубежных поездок», - поясняет Анатолий Октисюк.

Он сомневается, что в рамках этих визитов Байдена в Европу, состоится его встреча с Путиным. Ведь Россия не входит ни в «Большую семерку» (которая ранее была G8, но РФ исключили из «клуба» в 2014 году – после аннексии Крыма и войны на Донбассе), ни в НАТО. И ее представителям на этих мероприятиях точно делать нечего. Впрочем, как вариант, возможна встреча Байдена с Путиным после этих саммитов – на «нейтральной территории», как ранее предлагал глава Белого дома.

«Если на саммите НАТО Украине не предоставят ПДЧ, нужно будет прорабатывать формат предоставлении нашей стране статуса союзника США вне НАТО, - считает Анатолий Октисюк. – Не прогнозирую каких-то прорывных решений по результатам двух этих крупных мероприятий. Как правило, такие саммиты заканчиваются декларативными формулировками. Но учитывая последние обострения между Западом и Россией, возможно Кремль ожидают очередные неприятности».

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс, отметив что, так возможно закончить войну на Донбассе.

Позже в Белом доме рассказали, что тема вступления Украины в НАТО поднималась во время разговора Зеленского с президентом США Джо Байденом. После этого в России пригрозили, что в случае вступления Украины в НАТО, ситуация на Донбассе лишь обострится.

В то же время, политтехнолог Тарас Березовец вспомнил, как еще Джордж Буш обещал предоставить Украине ПДЧ в НАТО.