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Американцам стоит напомнить обещание Буша предоставить Украине ПДЧ в НАТО, - Тарас Березовец

Американцам стоит напомнить обещание Буша предоставить Украине ПДЧ в НАТО, - Тарас Березовец
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф Фото: capital.ua

Следующий саммит глав государств и правительств Североатлантического альянса (НАТО) пройдет 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Несмотря на то, что вступление Украины в НАТО полностью или скорее поддерживают 64% украинцев, о чем свидетельствуют обнародованные 21 апреля результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп", наша страна пока не может получить даже План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец рассказал «Телеграфу», есть ли у Украины шансы получить ПДЧ на грядущем саммите.

«Получение Украиной ПДЧ на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году заблокировали те же страны, которые блокируют это сейчас - Франция и Германия. Причем отказ дать ПДЧ той же Грузии в 2008-м привел летом того же года к российскому вторжению в эту страну. И фактическому отторжению у нее двух территорий - Абхазии и Южной Осетии. А в 2014-м Россия пришла и за украинскими территориями», - напоминает Тарас Березовец.

По его мнению, никакого сговора между Западом и Россией, чтобы не давать нам ПДЧ, нет.

«Просто Франция и Германия сегодня еще более напуганы агрессивностью Путина. Плюс - у них есть свои бизнес-интересы с Россией. Тот же Северный поток-2. Так что действовать они будут, исходя из собственных национальных интересов. А они в данном случае идут в разрез с украинскими, - отмечает эксперт. - Также напомню, что в 2008 году тогдашний президент США Джордж Буш пообещал Украине получение ПДЧ. И если бы американская политика была последовательна, следовало бы это обещание сдержать. Не мешало бы, кстати, напомнить Штатам об этом. Американцы ведь, в отличие от россиян, - люди слова».

Впрочем, продолжает Тарас Березовец, по факту даже получение ПДЧ не приблизит для Украины членство в НАТО.

«По этому поводу сейчас нет консенсуса внутри Альянса. И я предполагаю, что он не появится в ближайшие лет пять. Учитывая ситуацию, Украине нужно развиваться сотрудничество с НАТО в рамках партнерства, особого партнерства. И заниматься приведение своих ВСУ к НАТОвским стандартам. А момент для членства в НАТО рано или поздно наступит, - уверен эксперт. – От грядущего же саммита вряд ли стоит ожидать чего-то от особенного. Возможно, будут даны какие-то новые размытые обещания. Между тем, Путин и так заявил, что будет рисовать "красные линии" там, где считает нужным - и тогда, когда посчитает нужным. Так что принципиально для Украины ситуация не поменяется. Те же, кто говорит, что Украина приблизилась к НАТО, что шансы на получение ПДЧ из-за кризиса, который РФ создала у наших границ, увеличились - это люди, которые ничего не понимают в международных отношениях, в политике расширения НАТО».

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс, отметив что, так возможно закончить войну на Донбассе.

Позже в Белом доме рассказали, что тема вступления Украины в НАТО поднималась во время разговора Зеленского с президентом США Джо Байденом.

После этого в России пригрозили, что в случае вступления Украины в НАТО, ситуация на Донбассе лишь обострится.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, США, НАТО, Россия, Тарас Березовец.
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