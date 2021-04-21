Путин со слов о "скромности" России перескочил к угрозам: "Пожалеют так, как давно не жалели"

Президент России Владимир Путин считает, что в мире появился "новый вид спорта" во всем обвинять РФ.

Об этом он заявил в рамках своего весеннего обращения в 2021 году, сообщает "Телеграф".

"Мы ведем себя сдержанно, без иронии, скромно, часто не только не отвечаем на недружественные акции, но и на откровенное хамство", - сказал Путин.

В то же время, по его мнению, целый ряд стран якобы завели "пренеприличный обычай" цеплять Россию "то тут, то там без всяких причин".

Сразу после этого Путин перешел к угрозам, обещая "быстрый" и "жесткий" ответ для тех, кто подступается к "красной черте".

"Пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели", - пригрозил российский лидер.

Как сообщал "Телеграф", ранее в рамках своего обращения Путин заявил, что Россия якобы превзошла страны Запада в борьбе с коронавирусом.