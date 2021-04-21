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Путину больше не нравится прошлое России: глава Кремля захотел переписать учебники истории

Путину больше не нравится прошлое России: глава Кремля захотел переписать учебники истории
12:44 Сегодня Телеграф

В ближайшие годы Российская Федерация должна переиздать школьные учебники истории. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию, трансляцию которого можно посмотреть здесь. 

"Очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников, - рассказывает Путин. - У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и культуры, литературы и искусства. До сих пор открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие вот учебные пособия? Все что угодно там написано: и о втором фронте... Только про Сталинградскую битву ничего не сказано, бывает и такое. Удивительно. Даже не хочу комментировать".

В итоге Владимир Путин предложил в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности и в малых исторических городах России.

Напомним, в предыдущих тезисах своего послания Путин заявил, что Российская Федерация справилась с вызовами пандемии коронавируса лучше, чем это сделали многие ведущие страны мира.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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РФ, Образование, Владимир Путин, Федеральное собрание.
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