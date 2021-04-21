Путин: Россия успешнее борется с COVID-19, чем развитые страны

Российская Федерация справилась с вызовами пандемии коронавируса лучше, чем это сделали многие ведущие страны мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию, трансляцию которого можно посмотреть здесь.

"Здравоохранение во многих ведущих странах не смогло так же эффективно, как это мы сделали в России, отразить вызовы эпидемии. Вместе с тем, и это нужно признать, мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции. Мы не можем ее пропустить. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. И наша задача - поставить такие технологии на службу нашей страны", - сказал Путин, отмечая при этом, что на сегодня РФ испытывает большое количество проблем в системе здравоохранения.

Стоит подчеркнуть, что по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 21 апреля в России официально за все время пандемии выявили 4 727 125 случаев заражения. В общей сложности выздоровело 4 352 873 человека, и еще 106 706 человек скончались.

Напомним, ранее в ходе своего послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия создала "три надежные вакцины от коронавируса".