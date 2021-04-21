Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Украине более 1,5 млн человек выздоровело от коронавируса: свежая сводка
В Украине более 1,5 млн человек выздоровело от коронавируса: свежая сводка
Зеленский бросил в Путина перчатку: будет ли отвечать хозяин Кремля
Зеленский бросил в Путина перчатку: будет ли отвечать хозяин Кремля
Заочный диалог с Зеленским или намеренный игнор? Как Путин обыграет тему Украины в сегодняшнем обращении
Заочный диалог с Зеленским или намеренный игнор? Как Путин обыграет тему Украины в сегодняшнем обращении
Обращение Путина: онлайн-трансляция и главные тезисы
Обращение Путина: онлайн-трансляция и главные тезисы

Путин: Россия успешнее борется с COVID-19, чем развитые страны

Путин: Россия успешнее борется с COVID-19, чем развитые страны
12:26 Сегодня Телеграф

Российская Федерация справилась с вызовами пандемии коронавируса лучше, чем это сделали многие ведущие страны мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию, трансляцию которого можно посмотреть здесь

"Здравоохранение во многих ведущих странах не смогло так же эффективно, как это мы сделали в России, отразить вызовы эпидемии. Вместе с тем, и это нужно признать, мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции. Мы не можем ее пропустить. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. И наша задача - поставить такие технологии на службу нашей страны", - сказал Путин, отмечая при этом, что на сегодня РФ испытывает большое количество проблем в системе здравоохранения.

Стоит подчеркнуть, что по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 21 апреля в России официально за все время пандемии выявили 4 727 125 случаев заражения. В общей сложности выздоровело 4 352 873 человека, и еще 106 706 человек скончались.

Напомним, ранее в ходе своего послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия создала "три надежные вакцины от коронавируса". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
Просмотры: 160

Все по теме:

РФ, Владимир Путин, Коронавирус, Covid-19, Федеральное собрание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину
02 Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано
03 До домов осталось несколько метров: провал грунта на Львовщине растет с каждым часом
04 "Ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали": журналистка прокомментировала новые скандалы "слуг народа"
05 "Двойные стандарты": Гончаренко оправдался за сцену в ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин: Россия успешнее борется с COVID-19, чем развитые страны
Путин: Россия успешнее борется с COVID-19, чем развитые страны
После высылки российских дипломатов в Чехии задержали ряд соратников боевиков &quot;ЛДНР&quot;
После высылки российских дипломатов в Чехии задержали ряд соратников боевиков "ЛДНР"
TikTok может потерять миллиарды из-за детских видео: как так получилось
TikTok может потерять миллиарды из-за детских видео: как так получилось
За уклонение от военных сборов - срок: Зеленский подписал закон
За уклонение от военных сборов - срок: Зеленский подписал закон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь