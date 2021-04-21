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Путин заявил, что Россия создала три "надежные" вакцины от коронавируса

Путин заявил, что Россия создала три "надежные" вакцины от коронавируса
12:17 Сегодня Телеграф

В России разработали три "надежные" вакцины от коронавируса Covid-19.

Об этом заявил в среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию.

"Настоящий прорыв совершили наши ученые и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса", - сказал он.

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Он поблагодарил врачей, лечащих больных с коронавирусом, и призвал россиян вакцинироваться.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, на утро 21 апреля в России было зафиксировано 8271 случай коронавируса в 83 регионах страны, скончались 399 человек.

Официально в РФ за все время пандемии выявили 4 727 125 случаев заражения. В общей сложности выздоровело 4 352 873 человека, и еще 106 706 человек скончались.

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Как сообщалось, министр кабинета министров Франции Клемент Бон  5 марта обратился к  государствам Европейского Союза с просьбой воздержаться от закупок российских или китайских вакцин против COVID-19. Французы обеспокоены рисками для единства коалиции и угрозами здоровью европейцев.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Вакцины, Коронавирус, Covid-19.
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