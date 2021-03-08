"Спутник V" не помог? Башар Асад и его жена подхватили коронавирус

Сирийский президент Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусоми несколько недель проведут на карантине.

Об этом сообщает в понедельник, 8 марта, "Интерфакс" со ссылкой на канцелярию Асада.

"Президент и его супруга, почувствовав легкие симптомы, схожие с симптомами заражения COVID-19, сдали ПЦР-тесты. Результаты показали, что они инфицированы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, украинский блогер Александр Коваленко отмечает ряд моментов, связанных с инфицированием Асадов коронавирусом.

Так, на своей странице в соцсети Facebook Коваленко напоминает, что официально в Сирии один из самых низких в мире ежесуточный прирост новых больных коронавирусом. "А потому, то ли официальные данные нагло врут о реальной ситуации в республике, то ли кровавый Башар подхватил COVID-19 от кого-то из неместных, например - от российских "советников", - пишет блогер.

Другим интересным моментом он отмечает тот факт, что Сирия еще 22 февраля зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Возникает вопрос, неужели Башар Асад и его семья, пользуясь своим положением, до сих не привился не имеющей аналогов в мире супервакциной, которую ему его российские друзья без проблем могли бы выслать спецбортом? Из этого следует другая цепочка вопросов, например, если спецборт таки был, то выходит, что вакцина оказалась неэффективной… Или все-таки эффективной?", - задается вопросом Коваленко, добавляя, что целью Кремля могло быть и отнюдь не лечение "ставшего обузой" диктатора.

Как сообщалось, согласно недавним опросам, лишь 30% россиян готовы вакцинироваться средством "Спутник V".