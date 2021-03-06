Мадуро заговорил "на русском" после прививки "Спутника V" (видео)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил первую дозу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Трансляция процесса вакцинации велась в его профиле в Твиттер.

Вместе с ним первую порцию вакцины получила и его жена Силия Флорес.

"Делюсь с вами моментом, когда мы с супругой Силией Флорес получили первый укол вакцины "Спутник V ", - написал Мадуро.

После укола, он вспомнил местную шутку о том, что после вакцинации можно заговорить на российском.

"Я ничего не чувствую, даже ни "эскалоски" ("escalofrios" переводится с испанского как "озноб", - ред.), ни "фьебраски" ("fiebre" переводится с испанского как "температура", - ред.), не знаю, почему я говорю так", - сказал он.

Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

Как сообщалось ранее, согласно недавним опросам, лишь 30% россиян готовы вакцинироваться средством "Спутник V".