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Суббота, 06.03.2021
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Мадуро заговорил "на русском" после прививки "Спутника V" (видео)

Мадуро заговорил "на русском" после прививки "Спутника V" (видео)
Обновлено 19:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил первую дозу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Трансляция процесса вакцинации велась в его профиле в Твиттер. 

Вместе с ним первую порцию вакцины получила и его жена Силия Флорес. 

"Делюсь с вами моментом, когда мы с супругой Силией Флорес получили первый укол вакцины "Спутник V ", - написал Мадуро. 

После укола, он вспомнил местную шутку о том, что после вакцинации можно заговорить на российском.

"Я ничего не чувствую, даже ни "эскалоски" ("escalofrios" переводится с испанского как "озноб", - ред.), ни "фьебраски" ("fiebre" переводится с испанского как "температура", - ред.), не знаю, почему я говорю так", - сказал он. 

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Как сообщалось ранее, согласно недавним опросам, лишь 30% россиян готовы вакцинироваться средством "Спутник V".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Венесуэла, Николас Мадуро, Covid-19, Спутник V.
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