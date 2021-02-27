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"Геополитический проект": в Литве указали на странную логику Путина в продвижении вакцины "Спутник V"

"Геополитический проект": в Литве указали на странную логику Путина в продвижении вакцины "Спутник V"
Обновлено 16:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Литве с подозрением относятся к российской вакцине "Спутник V", называя ее "странным инструментом" в руках президента РФ Владимира Путина. 

Об этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал в интервью Радио Свободе

"Вместо того, чтобы вакцинировать российских граждан, он продает вакцину. Не похоже на то, что так бы поступал политик или гражданин, который обеспокоен чьим-либо здоровьем", - отметил он. 

Ландсбергис указал, что если РФ производит такую хорошую вакцину, как говорит, то изначально должна бы провести массовую вакцинацию своих граждан. Однако вместо этого при наличии миллиона вакцинированных россиян, за границу продают миллиард. 

"Это выглядит странно. Поэтому, по нашему мнению, это - скорее геополитический проект, чем проект в области здравоохранения", - рассказал глава МИД Литвы. 

Он подчеркнул, что его страна намерена использовать исключительно вакцины, одобренные в ЕС и США. Ландсбергис предположил, что их должно хватить для жителей его страны. 

"Спутник" был зарегистрирован в 29 странах мира, а в ЕС - только в Венгрии. Это решение венгерских властей было встречено критикой со стороны ЕС, так как российская вакцина не прошла всех необходимых проверок. 

Как сообщалось ранее, Россия намерена продвигать "Спутник V" в Африке.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Россия, Литва, Вакцины, Габриэлюс Ландсбергис, Спутник V.
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