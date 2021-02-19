Россия нашла полигон для испытаний вакцины "Спутник V" размером с континент

Африканский союз создал рабочую группу, в целях которой заключить сделку с Россией относительно поставок в страны континента 300 миллионов доз вакцин от коронавируса "Спутник V".

Об этом пишет AP.

Как сообщил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джон Нкенгасонг, "Спутник" будет доступен для 54 стран в мае 2021 года.

Ранее Африканский союз заключил сделку на поставку 270 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson, однако крупномасштабных поставок до сих пор не произошло.

Поскольку страны материка все еще ожидают поставки вакцин в рамках механизма COVAX, CDC решил поискать другие варианты закупки средств от COVID-19.

На фоне этого представители здравоохранительных ведомств неоднократно заявляли о растущем напряжении и неравенстве с богатыми странами, у которых запасы вакцин есть.

Цель CDC заключается в скорейшем обеспечении вакцинами 60% населения Африки. Всего на континенте проживает около 1,3 миллиарда человек.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" пообещали, что если до 28 февраля в Украине не начнется вакцинация, то министр здравоохранения Максим Степанов будет отправлен в отставку.