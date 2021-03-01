Стало известно, сколько россиян готовы привиться собственной вакциной "Спутник V"

Только 30% россиян готовы привиться вакциной "Спутник V", от последствий инъекции которой едва не умер военный в аннексированном Крыму.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного "Левада-центром" в феврале.

При этом, 62% россиян категорически против вакцинации отечественной вакциной. И 4% жителей РФ уже получили дозу от COVID-19.

Опрос также показал, что молодые люди меньше других возрастных групп хотят прививаться. Среди респондентов, которым от 18 до 24 лет, 75 процентов опрошенных не хотят делать прививку. Среди опрошенных, которым от 55 лет и больше, готовы вакцинироваться 40 процентов опрошенных, а 49 процентов – нет.

Отметим, что в декабре процент желающих сделать прививку был больше: сделать прививку были готовы 38% респондентов, а не готовы прививаться были 58%.

Как сообщалось ранее, Россия намерена продвигать "Спутник V" в Африке.