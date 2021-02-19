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Когда сегодня - не твой день: Россия ошиблась при подаче заявки на регистрацию "Спутник V" в ЕС

Когда сегодня - не твой день: Россия ошиблась при подаче заявки на регистрацию "Спутник V" в ЕС
Обновлено 22:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия при подаче заявок на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС ошиблась и направила заявку не в то ведомство.

Об этом пишет Reuters

В сообщении указывается, что заявка была направлена в Управление медицинских учреждений - ведомство, которое не принимает участия в регистрации медпрепаратов. 

Документ же надо было отправить в Европейское агентство лекарственных средств, ранее его представители сообщили, что заявку от России там так и не получили. 

 В Российском фонде прямых инвестиций (РПФИ) ситуацию не прокомментировали, однако заверили, что процесс подчи заявок продвигается.  

"Спутник" был зарегистрирован в 29 странах мира, а в ЕС - только в Венгрии. Это решение венгерских властей было встречено критикой со стороны ЕС, так как российская вакцина не прошла всех необходимых проверок. 

Как сообщалось ранее, Россия намерена продвигать "Спутник V" в Африке.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Россия, Вакцины, Коронавирус, Covid-19, Спутник V.
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