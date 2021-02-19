Когда сегодня - не твой день: Россия ошиблась при подаче заявки на регистрацию "Спутник V" в ЕС

Россия при подаче заявок на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС ошиблась и направила заявку не в то ведомство.

Об этом пишет Reuters.

В сообщении указывается, что заявка была направлена в Управление медицинских учреждений - ведомство, которое не принимает участия в регистрации медпрепаратов.

Документ же надо было отправить в Европейское агентство лекарственных средств, ранее его представители сообщили, что заявку от России там так и не получили.

В Российском фонде прямых инвестиций (РПФИ) ситуацию не прокомментировали, однако заверили, что процесс подчи заявок продвигается.

"Спутник" был зарегистрирован в 29 странах мира, а в ЕС - только в Венгрии. Это решение венгерских властей было встречено критикой со стороны ЕС, так как российская вакцина не прошла всех необходимых проверок.

Как сообщалось ранее, Россия намерена продвигать "Спутник V" в Африке.