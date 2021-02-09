Проводят эксперименты: раскрыта стратегия Кремля с поставками вакцины "Спутник V" в ОРДЛО

Вакцинируя жителей оккупированного Донбасса "Спутником V" и удивляя заявлениями про ее поставки в ОРДЛО, хотя там уже давно стартовала вакцинация от коронавируса, Россия ставит эксперимент и в прямом смысле тестирует препарат на местных жителях.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал политолог Кирилл Сазонов.

"Фактически РФ ставит эксперимент и тестирует вакцину на жителях оккупированных территорий. Потому что в самой России желающих вколоть себе это сомнительное снадобье маловато. А ОРДЛО открывает широчайшие возможности. Можно тестировать и вести двойную статистику. Реальную - для собственного понимания и "официальную", которую показывать всем", - пояснил он.

По его словам, на территории ОРДЛО этому способствует несколько факторов и у России фактически "руки развязаны для любых экспериментов".

"Посторонних нет, критики не будет, врачи будут молчать, нелояльные журналисты отсутствуют по определению, населению жаловаться некуда. Для недовольных – подвал", - добавил Сазонов.

Отметим, что во вторник, 2 февраля, стало известно о первых вакцинированных от коронавируса в ОРДЛО. Так, от COVID-19 привился даже главарь боевиков группировки "ДНР" Денис Пушилин.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Шмыгаля сделают громоотводом, решение уже принято... но есть один момент, - политолог Кирилл Сазонов.