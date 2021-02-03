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Кремль озадачил заявлением о поставках вакцины от коронавируса в ОРДЛО

Кремль озадачил заявлением о поставках вакцины от коронавируса в ОРДЛО
16:36 Сегодня Телеграф

В России удивили заявлением о поставках российской вакцины "Спутник-V" в ОРДЛО, хотя там уже как несколько дней назад стартовала вакцинация от коронавируса.

 Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков  заявил, что вакцину только собираются поставлять.

"Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит", — сказал он.

По его словам, "туда тоже будут поставки", но точные сроки не назвал.

Отметим, что во вторник, 2 февраля, стало известно о первых вакцинированных от коронавируса в ОРДЛО. Так, от COVID-19 привился даже главарь боевиков группировки "ДНР" Денис Пушилин. 

"Процедура прошла легко", - процитировал слова Пушилина блогер под ником "Necro Mancer", показав фото момента, как главарю боевиков делают прививку.

 

Отметим, ранее директор "Восточная Правозащитная Группа" Вера Ястребова в Facebook сообщала, что в феврале в ОРДЛО должны были поставить 35 тысяч ампул с вакциной "Спутник V". При этом как отмечала волонтер, в частности, боевики группировки ДНР собираются устроить настоящую пиар-акцию из вакцинации населения на оккупированной части Донецкой области. Также правозащитница напомнила, что данная вакцина опасна для категории людей старше 60 лет, хотя в списках на вакцинацию, которые уже давно составлены, в ОРДЛО пожилые люди присутствуют.

Как сообщал "Телеграф", в оккупированном Россией Крыму военнослужащий-срочник попал в реанимацию после обязательной прививки от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Коронавирус, ОРДЛО, Covid-19, Спутник-V.
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