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Арена для разборок "взрослых дядь": какие вопросы решаются на территории Сирии и что будет дальше

Арена для разборок "взрослых дядь": какие вопросы решаются на территории Сирии и что будет дальше
11:24 Сегодня Телеграф

С приходом в президенты Джо Байдена, США активнее взялось за Ближний Восток. 25 февраля в Сирии Штаты совершили атаку истребителями F-15E Strike Eagle, сбросив семь высокоточных боеприпасов по позициям проиранских боевиков. А 27 февраля Байден сообщил Конгрессу, что нанесенные авиаудары по Сирии соответствуют праву Америки на самооборону.

Что происходит и какие цели преследуют государства, делегирующие своих бойцов на "сирийскую арену"? Своим мнением с "Телеграфом" поделился аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"Я бы не привязывал недавний авиаудар США к Сирии. Речь скорее о противостоянии США с Ираном. Эти удары сделали в рамках противостояния Ирана и США за влияние в Ираке. Американские силы были несколько раз атакованы там в феврале. В том числе – в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположено посольство США. Основное задание, которое стояло перед Штатами – как-то продемонстрировать Ирану, что американцы не приемлют подобного поведения. Но сделать это надо было так, чтобы не поссориться с правительством Ирака, с которым США хотели бы работать и далее. Но оно вынуждено считаться с проиранскими настроениями внутри своей страны. Потому была выбрана Сирия в целом и позиции проиранских боевиков – в частности", – поясняет Николай Белесков.

По словам аналитика, Иран пытается выдавить США из Ирака. А американцы не намерены этого делать. Но свои конфликты они решают в Сирии, где большую часть контролирует поддерживаемый Ираном и РФ сирийский президент Асад. На севере страны стоят турки. Часть территории занимают конфликтующие с ними курды и американские военные.

"Сирия стала частью большего противостояния межу США и Ираном. И не только между ними. Здесь решают свои вопросы те же Россия, Турция. За 10 лет гражданской войны Сирия превратилась в "нейтральную" площадку, в своеобразный полигон для разборок между крупными игроками. Здесь они могут продемонстрировать оппонентам свою позицию с меньшим риском, чем если бы это было в других странах", – отмечает Николай Белесков.

К слову, на днях "Телеграф" вместе с экспертами рассуждал о том, как могут измениться отношения США и Ирана с приходом Байдена.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Сирия, США, Ирак, Ближний Восток, Джо Байден.
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