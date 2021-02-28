"Неотъемлемое право США": Байден объяснил причину авиаударов по Сирии

27 февраля президент США Джо Байден сообщил Конгрессу, что нанесенные им авиаудары по Сирии на этой неделе соответствуют праву Америки на самооборону, поскольку члены его собственной партии призвали к большей прозрачности в отношении того, почему военные действия были предприняты без санкции Конгресса.

Об этом сообщили CNBC.

Стоит отметить, что Байден приказал нанести авиаудары по объектам на востоке Сирии, которые, по словам Пентагона, используются поддерживаемыми Ираном ополченцами. Эти удары были нанесены в ответ на атаку 15 февраля, международного аэропорта Эрбиль, в котором находится военная база коалиции, на севере Ирака. В результате чего был убит гражданский подрядчик военной коалиции, возглавляемой США, и несколько человек получили ранения, включая американского военнослужащего.

"Соединенные Штаты предприняли это действие в соответствии с неотъемлемым правом Соединенных Штатов на самооборону, которое отражено в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций", - написал Байден в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и временному президенту Сената Патрику Лихи.

Письмо пришло, когда некоторые демократы в Сенате выступили против Байдена из-за забастовок, призывая его проинформировать, почему военные действия были предприняты без одобрения Конгресса.

В соответствии с Резолюцией о военных полномочиях президенты обязаны информировать Конгресс в течение 48 часов после начала военных действий. В письме Байден сослался на свои конституционные полномочия главнокомандующего.

Стоит напомнить, что атака по боевикам в Сирии 25 февраля была совершена истребителями F-15E Strike Eagle, сбросившими семь высокоточных боеприпасов по их позициям.