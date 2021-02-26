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"Недвусмысленный сигнал": Байден обрушил силы США Сирию

"Недвусмысленный сигнал": Байден обрушил силы США Сирию
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В четверг, 25 февраля в ответ на ракетные обстрелы за последние две недели, военные силы США атаковали группы ополченцев в Сирии, которые поддерживал Иран.

Об этом сообщили CNN.

По словам, официального представителя США несколько боевиков погибли в результате авиаударов.

Забастовки, которые знаменуют собой первую известную акцию вооруженных сил США при президенте Джо Байдене, быстро вызвали критику со стороны депутата-демократа. Это место не было специально связано с ракетными ударами, но министр обороны Ллойд Остин сказал, что он "уверен", что оно использовалось теми же поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые обстреливали ракетами силы США и коалиции.

Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что удары были нанесены "по указанию президента Байдена" и были уполномочены не только в ответ на недавние нападения на американские силы и силы коалиции, но и для устранения "текущих угроз этому персоналу".

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По его словам, в результате ударов было уничтожено несколько объектов, расположенных в пункте пограничного контроля, используемом рядом поддерживаемых Ираном групп боевиков, в том числе Катаиб Хезболла и Катаиб Сайид аль-Шухада.

"Операция является недвусмысленным сигналом; В то же время мы действовали целенаправленно, чтобы снизить общую напряженность как в Восточной Сирии, так и в Ираке", - сообщил он.

По словам официального представителя США, место, пораженное США в четверг, предположительно использовалось боевиками в рамках операции по контрабанде оружия. По словам чиновника, удары были нанесены, чтобы снизить способность группировок проводить атаки и сообщить о недавних нападениях.

Удары США происходят в то время, когда Вашингтон и Тегеран готовятся к переговорам по ядерной программе Ирана, что может осложнить и без того хрупкий процесс.

Стоит напомнить, что ранее, 31 декабря, из-за атаки в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии погибло 25 человек и 13 получили травмы.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Сирия, США, Джо Байден.
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