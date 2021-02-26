Рассекречены подробности удара США по Сирии

В Пентагоне сообщили подробности авианалета ВВС США на позиции проиранских боевиков в Сирии.

Как сообщил помощник главы оборонного ведомства США по связям с общественностью Джон Кирби на брифинге для СМИ, атака была совершена истребителями F-15E Strike Eagle, сбросившими семь высокоточных боеприпасов на позиции боевиков.

Трансляцию его выступления вели в Periscope.

"Они (самолеты, - ред.) полностью уничтожили девять объектов и частично разрушили два, выведя их из строя", - сказал он.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a briefing at the Pentagon. https://t.co/GGqrESGsFR — Department of Defense (@DeptofDefense) February 26, 2021

Как сообщалось ранее, авиаудар был нанесен 25 февраля в ответ на недавние ракетные обстрелы. По данным американских СМИ, под удар попали позиции поддерживаемых Ираном групп боевиков - Катаиб Хезболла и Катаиб Сайид аль-Шухада. Известно, что погибли несколько из них

Там также отметили, что указание об атаке отдал президент США Джо Байден.