Вслед за Асадом: президент Аргентины подхватил коронавирус после "Спутника"

В субботу, 3 апреля, президент Аргентины Альберто Фернандез заболел коронавирусом, несмотря на прививку "Спутник-V", поставленную от COVID-19 еще 21 января.

Об этом он написал в Twitter.

"Я хотел сказать вам, что в конце сегодняшнего дня, после того, как я показал рекорд температуры 37,3 и небольшую головную боль, я провел положительный тест на антиген", - написал он.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

На данный момент все окружение Фернандеза отправили на самоизоляцию. Ограничение касается тех, кто общался с ним в последние 48 часов.

Отметим, что в российском Центре имени Гамалеи, разработавшем вакцину, заявляли, что пик иммунного ответа организма на вакцину от коронавируса "Спутник V" приходится на 42 день после вакцинации. Если посчитать, то у аргентинского лидера должен был установиться иммунитет к коронавирусу с 4 марта. Но этого не произошло. Получается, что российская вакцина, как и предполагалось ранее, как минимум в этом случае оказалась неэффективной.

Как сообщал "Телеграф", ранее коронавирусом на 13 день после прививки заболел главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Тогда он отмечал, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день.