Скачать
Суббота, 03.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
"Я твой COVID труба шатал": после Киева и Одессы большую вечеринку устроили в Харькове (видео)
"Я твой COVID труба шатал": после Киева и Одессы большую вечеринку устроили в Харькове (видео)

Вслед за Асадом: президент Аргентины подхватил коронавирус после "Спутника"

Вслед за Асадом: президент Аргентины подхватил коронавирус после "Спутника"
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф

В субботу, 3 апреля, президент Аргентины Альберто Фернандез заболел коронавирусом, несмотря на прививку "Спутник-V", поставленную от COVID-19 еще 21 января.

Об этом он написал в Twitter.

"Я хотел сказать вам, что в конце сегодняшнего дня, после того, как я показал рекорд температуры 37,3 и небольшую головную боль, я провел положительный тест на антиген", - написал он.

 На данный момент все окружение Фернандеза отправили на самоизоляцию. Ограничение касается тех, кто общался с ним в последние 48 часов.

"Спутник V" не помог? Башар Асад и его жена подхватили коронавирус

Отметим, что в российском Центре имени Гамалеи, разработавшем вакцину, заявляли, что пик иммунного ответа организма на вакцину от коронавируса "Спутник V" приходится на 42 день после вакцинации. Если посчитать, то у аргентинского лидера должен был установиться иммунитет к коронавирусу с 4 марта. Но этого  не произошло. Получается, что российская вакцина, как и предполагалось ранее, как минимум в этом случае оказалась неэффективной.

Президент Аргентины Альберто Фернандез

Как сообщал "Телеграф", ранее коронавирусом на 13 день после прививки заболел главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Тогда он отмечал, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 98

Все по теме:

Аргентина, Прививки, Коронавирус, Covid-19, Спутник-V, Альберто Фернандез.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это диверсия": Зеленский сообщил, что 400 км "трубы Медведчука" оказались уничтожены
02 "Перемирия нет и не будет": в Украине ответили на угрозы Кремля по Донбассу
03 Пассажирский поезд сошел с рельсов: полсотни погибших (фото, видео)
04 "Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)
05 "Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство &quot;контролировало&quot; его разум: выяснилось, кто штурмовал Капитолий в США (фото)
Правительство "контролировало" его разум: выяснилось, кто штурмовал Капитолий в США (фото)
Под Харьковом врач устроил смертельное ЧП с роженицей
Под Харьковом врач устроил смертельное ЧП с роженицей
Шантаж и пустые разговоры: эксперт объяснил, что стоит за военными маневрами России на границе Украины
Шантаж и пустые разговоры: эксперт объяснил, что стоит за военными маневрами России на границе Украины
У Заворотнюк юбилей - 50 лет. Какой она была в молодости и до глиобластомы (фото)
У Заворотнюк юбилей - 50 лет. Какой она была в молодости и до глиобластомы (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь