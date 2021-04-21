Обращение Путина: онлайн-трансляция и главные тезисы

В полдень среды, 21 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин начнет обращение с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Окно с онлайн-трансляцией появится в этой новости в 11:45 по киевскому времени

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале "Манеж" (Москва). Во время послания в зале будут присутствовать высокопоставленные российские чиновники, главы регионов РФ и члены обеих палат парламента страны, а также журналисты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что основной темой послания Путина в этом году будет выход России из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и социальные вопросы.

Также стоит ожидать, что Путин, как и в предыдущие разы, поднимет тему взаимоотношений РФ с Украиной, а также обострения на Донбассе, особенно в условиях стягивания к украинским границам и в оккупированный Россией Крым беспрецедентного количества войск РФ.

Ранее политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан в комментарии "Телеграфу" прогнозировал, что кульминация обострения вокруг военно-политического российско-украинского конфликта будет иметь место во время обращения Путина к Федеральному собранию.

Вместе с тем, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил "Телеграфу", что в этот день может быть заявлено о подписании нового союзного договора между Россией и Беларусью.