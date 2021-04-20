Путин публично назовет цену за отведение войск от границ с Украиной: когда и как это случится

Россия сосредоточила у украинских границ и в оккупированном Крыму огромные военные силы, на чем акцентировал внимание Пентагон. При этом советники лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), которые провели 19 апреля заседание в режиме видеоконференции, не достигли какого-либо прорыва по "донбасскому кейсу".

Когда ожидать и ожидать ли обострения? Чего добивается Кремль? Готов ли он к большой войне? Для "Телеграфа" ситуацию проанализировал политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.

По мнению нашего собеседника, кульминация нынешнего обострения вокруг военно-политического российско-украинского конфликта, по всей видимости, будет иметь место 21 апреля, в момент выступления президента РФ Владимира Путина в Федеральном собрании. К слову, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил "Телеграфу", что в этот день может быть заявлено о подписании нового союзного договора между Россией и Беларусью.

"Обращение Путина – это будет помпезное мероприятие с участием глав российских регионов и членов обеих палат парламента, на котором президент обозначит перспективы развития страны на ближайший год. Ожидается, что именно в этот день, кремлевский лидер даст окончательный ответ о том, какие планы он имеет в этом году в отношении оккупированных территорий Донбасса и Украины в целом. В его речи, по всей видимости, прозвучат прямо или завуалированно, предложения по деэскалации. Точнее это будет цена, которую Украина и ее западные союзники, по мнению Путина, должны будут заплатить за отвод российской армии от украинской границы", – отмечает эксперт.

Александр Курбан акцентирует, что практически все стороны переговорного процесса уже высказали свои позиции. Украина продемонстрировала свою готовность встретить возможное российское наступление всеми своими силами и средствами. США заявили о безоговорочной поддержке Украины и увеличили объём военной помощи. Германия и Франция, как участники Нормандского формата и руководство ЕС, как всегда, выразили свою озабоченность и призвали к деэскалации.

"По своему накалу, нынешняя ситуация напоминает 2014 год. Именно тогда российско-украинский конфликт поднимался до такого уровня опасности открытой войны. Но между той и нынешней ситуацией есть большая разница, – считает Александр Курбан. – Сегодня потенциальные возможности РФ уже не такие, как семь лет назад. Большую войну Кремль не потянет, а локальные действия в виде операции принуждения к миру или введение "миротворцев", как это было в своё время в Приднестровье, Абхазии и Осетии, коренным образом ситуацию не изменит".

Эксперт уверен: всё, что может себе позволить сегодня руководство России – блеф, шантаж и пустая риторика, ориентированные, прежде всего, на собственное население.

"Именно своих граждан сегодня руководство Кремля боится больше, чем санкций или военной угрозы Запада. По логике властей, россиянам в преддверии очередных выборов в Госдуму нужно объяснить, почему они так плохо живут и кто в этом виноват. Отвлечь их внимание от экономического падения и социального кризиса. Именно это обстоятельство и есть главной целью нынешнего международного обострения", – считает Александр Курбан.

О подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск читайте в материале "Телеграфа": "Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал".

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука рассказал "Телеграфу", почему переговоры по Донбассу застопорились - и чего Украине стоит ожидать от России.