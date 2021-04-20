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"Не вижу предпосылок для оптимизма": Георгий Тука разъяснил последние события по Донбассу и назвал вероятные сценарии атаки РФ

"Не вижу предпосылок для оптимизма": Георгий Тука разъяснил последние события по Донбассу и назвал вероятные сценарии атаки РФ
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф

Советники лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) провели 19 апреля заседание в режиме видеоконференции. Подвижек в переговорном процессе как не было, так и нет. Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука рассказал "Телеграфу", почему переговоры застопорились и чего стоит ожидать от России, которая сосредоточила у украинских границ и в оккупированном Крыму огромные военные силы.

"Сегодня я перечитал всю российскую аналитику касательно переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе. Даже просмотрел эфира Соловьева. В одной из статей (обширной, на 40 чтения), подтверждается то, о чём я говорю не первый год. Пока имеется фундаментальное расхождение в позициях Украины (и, надеюсь, Европы) и России о природе конфликта – все переговорные попытки обречены на неудачу. Речь о том, что Украина воспринимает происходящее как войну между РФ и Украиной, а ОБСЕ – как модератора в переговорах. А РФ трактует всё как "гражданскую войну" в Украине, а себя и ОБСЕ – как модератора в переговорных процессах между официальным Киевом и оккупированными Донецком-Луганском", – поясняет Георгий Тука.

Ядро противоречий, по его словам, в этом. И пока ситуация не будет решена в ту или иную сторону, всё остальное обречено на неудачи. Включая рассмотрение весьма противоречивых кластеров нового плана по Донбассу, где есть весьма неудобные для Украины моменты, связанные с "особым статусом", изменениями нашей Конституции, судьбой так называемой "народной милиции".

Георгий Тука продолжает: "Не вижу на сегодня никаких объективных предпосылок для оптимизма. Тем более, что и европейские партнеры по "Нормандскому формату" не то, чтобы играют на нашей стороне. Я прогнозировал в публичной сфере, что во время визита Зеленского к Макрону 16 апреля, с видео-подключением Меркель, президента Украины будут "нагибать" на уступки требованиям РФ. И когда Зеленский сам вышел на пресс-брифинг, мне в какой-то момент стало его жалко. В его мимике, речи, читались полные растерянность и беспомощность. Похоже, он получил на встрече весьма неприятное для нашей страны предложение. К которому был не готов".

Советники же договорились дальше говорить (то есть, ни до чего не договорились) именно потому, что у каждой из сторон – свои непреодолимые позиции. Которые каждая стремится отстоять и не готова уступать. Это касается и политических вопросов, и вопросов безопасности, отмечает Георгий Тука.

Комментируя ситуацию у наших границ и, собственно, на донбасском фронте, он отметил, что есть три варианта развития событий.

1. Концентрация вооружения и живой силы – и угроза их применения с целью добиться тех или иных уступок.

2. Локальное использование сконцентрированных сил и средств.

3. Развязывание полноценной войны с оккупацией части территорий.

"Подавляющее количество экспертов наиболее вероятным видят второй сценарий. Будут попытки со стороны РФ, использовать либо свою штатную армию, либо прокси-формирования "народной милиции", чтобы наносить удары по нашим войскам на линии соприкосновения, решая некие локальные задачи. В том или ином виде могут повторится Иловайск-2014 и Дебальцево-2015. Не исключается применение артиллерийских систем, авиации со стороны РФ. Как летом 2014-го, когда под Зеленопольем расстреляли наших военных с российской территории. К сожалению, похоже на то, что будет серьезное обострение. Вплоть до попытки агрессора взять под контроль выход на Мариуполь, захватить Краматорск с дальнейшим уходом влево, опять же, в сторону Мариуполя. Задача локального характера – попытка пробить сухопутный коридор на Крым, чтобы принудить украинскую сторону, как минимум возобновить подачу воды Северо-Крымским каналом. Максимальная же цель – остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины", – подчеркивает Георгий Тука.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 19 апреля завил, что полномасштабное вторжение войск РФ на украинскую территорию маловероятно.

О подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск читайте в материале "Телеграфа": "Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет", - генерал.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Георгий Тука, агрессия РФ, Нормандские переговоры, Война на Донбассе.
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