Пентагон сделал неутешительное заявление о путинских войсках на границе с Украиной

В Пентагоне заявили, что количество войск, сосредоточенных Российской Федерацией на границах с Украиной, даже больше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на официального представителя министерства обороны США Джона Кирби (John Kirby) в понедельник, 19 апреля.

"Это самое крупное наращивание сил, которое мы видели с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Кирби на пресс-конференции, добавив, что "оно определенно больше, чем в 2014 году".

Вместе с тем, он отказался вдаваться в конкретные числа или конкретные формирования российской армии.

"Мы определенно слышали, как россияне заявляли, что все дело в учениях", - добавил представитель Пентагона, отметив, что США не уверены, что именно это является целью сосредоточения войск у границ с Украиной.

Как сообщалось, 19 апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что на границе Украины и в оккупированном РФ Крыму сейчас находятся более 150 тысяч российских военных.