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Следующую встречу советников глав стран "нормандского формата" предложили провести на линии разграничения

Следующую встречу советников глав стран "нормандского формата" предложили провести на линии разграничения
22:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Советники лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) провели заседание в режиме видеоконференции. 

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в ТКГ. 

"Главным ее (встречи, - ред.) вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что следующее заседание политических советников было предложено провести на линии разграничения. 

Также указано, что подгруппа ТКГ по вопросам безопасности проведет заседание во вторник с целью обсуждения конкретных мер, которыми можно усовершенствовать механизм контроля за соблюдением "тишины". 

В свою очередь российское агентство РИА информирует, что разговоры длились около трех часов и "закончились ничем". Переговоры были посвящены обсуждению кластеров по выполнению Минских соглашений.

"Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины", — рассказал источник издания из российской делегации. 

Как сообщалось ранее, в Офисе президента рассказали, что готовы на дипломатические варианты выхода из военного конфликта с Россией. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, Нормандский формат, ТКГ.
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