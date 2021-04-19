Следующую встречу советников глав стран "нормандского формата" предложили провести на линии разграничения

Советники лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) провели заседание в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в ТКГ.

"Главным ее (встречи, - ред.) вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее заседание политических советников было предложено провести на линии разграничения.

Также указано, что подгруппа ТКГ по вопросам безопасности проведет заседание во вторник с целью обсуждения конкретных мер, которыми можно усовершенствовать механизм контроля за соблюдением "тишины".

В свою очередь российское агентство РИА информирует, что разговоры длились около трех часов и "закончились ничем". Переговоры были посвящены обсуждению кластеров по выполнению Минских соглашений.

"Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины", — рассказал источник издания из российской делегации.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента рассказали, что готовы на дипломатические варианты выхода из военного конфликта с Россией.