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"Война не нужна никому": Мендель рассказала, на что готов пойти Зеленский ради мира

"Война не нужна никому": Мендель рассказала, на что готов пойти Зеленский ради мира
Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф

Офис президента готов на дипломатические варианты выхода из военного конфликта с Российской Федерацией. В этом Украина опирается на поддержку западных стран.

Примерно так рассказала пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в  эфире программы "Взгляд из Банковой" на телеканале "Дом".

По ее словам, Украина постоянно пытается активизировать процессы, направленные на превращение войну в дипломатические переговоры. Эта тема поднималась и на встрече лидеров Украины и Франции в Париже 16 апреля. В ходе беседы была поднята тема так называемых "кластеров". Соответствующий документ уже согласовали с французами и немцами. Он должен показать картину решения вопроса мира на Донбассе.

"Война никому не нужна. Она не нужна ни Украине, ни Европе, ни мира. Вспомним то, что это единственная война, которая сейчас идет в Европе. И президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы ее завершить", - отметила спикер президента.

Стоит отметить, что на первом этапе казалось - встреча с Зеленским не удовлетворила президента Франции Эммануэля Макрона. Однако, позже он заявил о своем намерении провести переговоры с Владимиром Путиным. То есть, очевидно, что какой-то процесс в настоящий момент продолжается, какие-то варианты стороны обсуждают.

А еще не стоит забывать, как Мендель выглядела во время этих переговоров. Ее гардероб обсудили в украинском медийном и интернет пространстве.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Переговоры, Война, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Юлия Мендель.
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