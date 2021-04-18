"Сегодня без очков..." Мендель снова покрасовалась в побывавшем во Франции жакете (видео)

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на критику сети относительно ее наряда, в котором она красовалась в Париже.
Соответствующий пост был опубликован в ее Инстаграм.
"Сегодня без очков. До встречи!", - написала она.
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Ролик является анонсом эфира на телеканале ДОМ, который вещает также на оккупированных территориях.
Как сообщалось ранее, 16 апреля Зеленский посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Стороны обсудили эскалацию конфликта на Донбассе, а также перспективы Украины по членству в ЕС и НАТО.
После встречи Зеленский выступил перед представителями СМИ, вместе с ним присутствовала и Мендель. После этого на нее обрушился шквал критики пользователей сети за то, что она повесила очки на глубокое декольте.
В новом ролике пресс-секретарь Зеленского красуется в том же наряде, в котором была в Париже.