"Сегодня без очков..." Мендель снова покрасовалась в побывавшем во Франции жакете (видео)

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на критику сети относительно ее наряда, в котором она красовалась в Париже.

Соответствующий пост был опубликован в ее Инстаграм.

"Сегодня без очков. До встречи!", - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Ролик является анонсом эфира на телеканале ДОМ, который вещает также на оккупированных территориях.

Как сообщалось ранее, 16 апреля Зеленский посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Стороны обсудили эскалацию конфликта на Донбассе, а также перспективы Украины по членству в ЕС и НАТО.

После встречи Зеленский выступил перед представителями СМИ, вместе с ним присутствовала и Мендель. После этого на нее обрушился шквал критики пользователей сети за то, что она повесила очки на глубокое декольте.

В новом ролике пресс-секретарь Зеленского красуется в том же наряде, в котором была в Париже.